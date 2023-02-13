العالم اليوم - سياحة الحروب والكوارث.. متعة الاستكشاف على حافة الهاوية

انتم الان تتابعون خبر سياحة الحروب والكوارث.. متعة الاستكشاف على حافة الهاوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 11:18 صباحاً - فكرة السياحة في نظر السواد الأعظم من الناس مرتبطة بالاستقرار، فزيارة دولة ما للاستمتاع بجمال طبيعتها وآثارها نشاط مقترن بالهدوء فيها، لكن البعض يشذ عن هذه القاعدة ويذهب إلى زيارة مناطق الحروب والكوارث، معرضين أنفسهم للخطر، فلماذا يفعلون ذلك؟

وبحسب موقع "traveloffpath" السياحي، فقد أطلقت مثلا الحرب في أوكرانيا نوعا من السياحة الخطيرة لهؤلاء الذين "يمتلكون ما يكفي من الشجاعة".

وتجاوبت السلطات الأوكرانية مع هؤلاء، فقد أتاحت دليلا يعرّفهم بالمدن التي دمرت خلال الحرب مع القوات الروسية.

وتبدو هذه الرحلات وسيلة لفتح أعين السياح لحقائق الحرب ومعرفة كيف يعيش الأوكرانيون في ظل أجوائها.

ويقبل على هذه الرحلات من استحوذ عليه فضوله ولم يكتف بنشرات الأخبار من هنا وهناك، فالمعارك على الأرض من وجهة نظر بعضهم ليست سوى أرض مغامرات يجب أن تُزار.

ولم يكن هذا الأمر سوى جزء من ضمن ما يصفه مركز بحثي بريطاني بـ"السياحة المظلمة".

ويقول استشاري الطب النفسي، الدكتور أسامة النعيمي، في حديث لـ"دوت الخليج" إن الأمر ليس بالجديد تماما، فقد ظهر شيء مشابه في الولايات المتحدة تحت اسم "مطاردي العواصف"، الذين يلاحقون العواصف ويثقون أحداثها.

ويقصد بسائح الحرب الشخص الذين يسافر إلى بلدان تعرضت للحروب سابقا أو تتعرض لها في الوقت الحالي.

ونظرا لتنامي هذه الظاهرة، أطلقت جامعة جامعة سنترال لانكشاير البريطانية، في عام 2012، معهدا خاصا أطلقت عليه "معهد أبحاث السياحة المظلمة".

وتعرّف هذا النوع من السياحة على أنها زيارة المناطق والمواقع التي تبدو مروعة، مشيرة إلى أن هذهة السياحة تثير الجدل لكونها تعمل على "تسليع الموت".

وفي أعقاب الحرب، تكون الغاية من الرحلة الاطلاع عليها وزيارة النصب التذكارية ومعسكرات الاعتقال وغيرها من الأمور التي تدل عمّا يحدث أو حدث فعلا في ساحات القتال وقد يوثقون ما يشاهدونه بالصور.

لكن البعض يصرون على الذهاب إلى أرض المعارك وهي مشتعلة بالقتال، لكي يروا القتال بأم أعينهم.

تفسير هذه الظاهرة