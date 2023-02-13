فلسطين: قرارات «الكابينت» الإسرائيلى إعلان حرب على شعبنا

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، اليوم الإثنين، القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدى إلى إشعال المنطقة.





وقال فتوح، فى بيان صحفى، إن حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن أرضه ووجوده حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطينى دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصرى، والمواقف الدولية الشريكة فى المؤامرة، كلها ستواجه بصمود الشعب الفلسطينى ومقاومته. وأضاف أن "الشعب الفلسطينى سيُفشِل كل المخططات العنصرية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس".

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