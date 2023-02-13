روسيا: بريطانيا تعد تشريعا لمصادرة أصولنا المالية المجمدة

جدة - نرمين السيد - وقال كيلين - "إن الدول الغربية تعترف بأن مصادرة الأموال الروسية أعمال ليست شرعية ولا يوجد لديها أى قوانين تدعم هذا الإجراء".. مضيفا" أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تقوم بهذا الإجراء".

وكان رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قد أعلن - فى وقت سابق - أن بلاده تدرس مع شركائها الدوليين العملية القانونية التى ستسمح باستخدام هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

كما أكدت المفوضية الأوروبية - أكثر من مرة - أنها تبحث مسألة احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة فى إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفة فى الوقت ذاته أن أساسا تشريعيا لمثل هذه الإجراءات ليس موجودا فى الاتحاد الأوروبى حتى الآن.