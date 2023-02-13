هزيمة قاسية لحزب المستشار الألمانى فى برلين لأول مرة منذ 22 عاما

جدة - نرمين السيد - واجه الحزب الاشتراكى الديمقراطى، بزعامة المستشار الألمانى أولاف شولتس، هزيمة كبيرة فى انتخابات برلمان ولاية برلين، فيما تصدر حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل "المسيحى الديمقراطى" النتائج، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت قنوات التلفزيون الألمانى النتائج أمس الأحد، والتى أظهرت أن حزب ميركل "المسيحى الديمقراطى" حصل على أعلى الأصوات فى انتخابات ولاية برلين، لأول مرة منذ أكثر من عقدين، إذ حقق ما بين 27.5% إلى 28% من الأصوات، فيما احتل حزب شولتس "الاشتراكى الديمقراطى" وحزب الخضر المركز الثانى، بنتيجة تتراوح ما بين 18% و18.5% من الأصوات بالتساوى. كما أوضحت وسائل الإعلام الألمانية أنه وفقًا لهذه التوقعات، حصل حزب اليسار على 12.8% وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى الشعبوى على 9.1%، فيما يتوقع أن يفشل الحزب "الديمقراطى الحر" الليبرالى بزعامة وزير المالية الألمانى، كريستيان ليندنر، فى تجاوز حاجز الـ5% المطلوبة لدخول برلمان الولاية.

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