جنرال أمريكى: الأجسام الطائرة قد تكون من خارج الكوكب

جدة - نرمين السيد - قال الجنرال جليندى فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوى الفضائى لأمريكا الشمالية، بعد سلسلة من إسقاط أجسام مجهولة، إنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أى تفسير آخر، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت القناة الإخبارية، بأنه عندما سُئل عن صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التى أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية بالكائنات الفضائية، قال: "لا أستبعد أى شيء.. سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك"، وأضاف: "فى هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أى خطر مُحتمل غير معروف يقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة التعرف عليه".

جاءت تصريحات الجنرال الأمريكى خلال إحاطة فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 جسمًا له شكل ثمانى الأضلاع فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكى، جو بايدن.

وكان هذا ثالث جسم طائر مجهول الهوية تسقطه الطائرات الحربية الأمريكية منذ يوم الجمعة، فى أعقاب إسقاط ما يُشتبه أنه منطاد صيني، فى الرابع من فبراير، والذى وضع الدفاعات الجوية لأمريكا الشمالية فى حالة تأهب قصوى.

وقال مسؤول دفاعى أمريكى آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بعد الإحاطة الإخبارية، إن الجيش لم ير أى دليل يُوحى إلى أن أيًا من تلك الأجسام من أصل خارج كوكب الأرض.