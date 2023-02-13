اليابان: التحركات العسكرية للصين مصدر قلق بالغ

جدة - نرمين السيد - ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو قوله، إن المسؤولين اليابانيين سيتخذون جميع الإجراءات الممكنة لمراقبة المياه والمجال الجوى للبلاد بعد أن أبحرت سفينة تابعة للبحرية الصينية داخل المياه الإقليمية لليابان صباح يوم أمس الأحد.

وأشار إلى أن الصين توسع وتكثف أنشطتها العسكرية فى جميع أنحاء اليابان، بما فى ذلك واقعة يوم الأحد قبالة جزيرة "ياكوشيما" فى محافظة "كاجوشيما" الجنوبية.

وأضاف ماتسونو أن قوات الدفاع الذاتى البحرية تستخدم الطائرات لمراقبة أنشطة السفن الصينية، وقد نقلت الحكومة قلقها الشديدة إلى الصين من خلال الطرق الدبلوماسية.

وأوضح أن اليابان ستواصل مراقبة السفن البحرية الصينية التى تدخل المياه الإقليمية اليابانية عن كثب.