العالم اليوم - 530 مليون دولار أرباح التجاري الدولي في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:20 صباحاً - كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك التجاري الدولي مصر، عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 22 بالمئة، إلى 16.17 مليار جنيه (حوالي 530 مليون دولار) خلال 2022 بزيادة نسبتها 22 بالمئة، مقابل 13.26 مليار جنيه أرباحاً خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة المصرية، إن حقوق مساهمي البنك خلال العام الماضي قد بلغت نحو 16.11 مليار جنيه، مقابل 13.27 مليار جنيه في 2021.

في حين بلغ نصيب حقوق الأقلية نحو 57.76 مليون جنيه في 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.45 مليون جنيه في 2021.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي ارتفع لأكثر من 31 مليار جنيه، مقابل 24.96 مليار جنيه خلال 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال العام الماضي لتسجل 16.13 مليار جنيه، مقابل 13.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

يشار إلى أن البنك التجاري الدولي - مصر، سجل صافي ربح بلغ 12.19 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.87 مليار جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأوضحت القوائم المالية المجمعة، أن مصروفات ضرائب الدخل خلال فترة الـ9 أشهر سجلت 4.88 مليار جنيه، مقارنة بـ4.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من 2022 حقق البنك صافي أرباح بقيمة 4.42 مليار جنيه، بزيادة 39 بالمئة على أساس سنوي، مقابل صافي أرباح 3.18 مليار جنيه خلال الربع المقارن قبل عام.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الثالث من 2022 ليسجل 8.09 مليار جنيه، مقابل 6.46 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.