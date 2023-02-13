العالم اليوم - بضغط من أسهم التكنولوجيا.. بورصة طوكيو تغلق منخفضة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 10:20 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الاثنين إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر تراجع المؤشر ناسداك الأميركي في الجلسة الماضية بينما تأثرت معنويات المستثمرين بإعلان بعض الشركات توقعات قاتمة للأرباح.

وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 0.88 بالمئة ليغلق عند 27427.32 نقطة بعدما هبط إلى 27266.94 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 25 يناير. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 1977.67 نقطة. وحد من خسائر المؤشر ارتفاع سهم هوندا موتور 4.54 بالمئة بعدما أعلنت الشركة نموا أكبر من المتوقع بلغ 22 بالمئة في أرباحها التشغيلية للربع الثالث. وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المصرفية 0.89 بالمئة ليرفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 0.63 بالمئة وسط توقعات بأن يعدل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية مع تعيين محافظ جديد له.

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