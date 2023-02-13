ترودو يزور موقع إسقاط «الجسم المجهول» فى كندا

جدة - نرمين السيد - هذه الزيارة للمنطقة مخطط لها منذ فترة طويلة، وتزامنت صدفة مع إسقاط الجسم الطائر.
ويعتزم رئيس الحكومة لقاء شخصيات من السكان الأصليين "الذين يمكن أن يتضرروا جراء إسقاط الجسم"، وكذلك رئيس وزراء هذه المقاطعة رانج بيلاى، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
جاء تدمير الجسم الطائر الذى أسقطته مقاتلة أمريكية من طراز اف-22 بقرار مشترك من جاستن ترودو والرئيس جو بايدن، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تدمير جسم آخر فوق ألاسكا وبعد أسبوع من إسقاط منطاد صينى قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية تقول واشنطن إنه كان مخصصا لأغراض التجسس.
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