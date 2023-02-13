روسيا: سنرد فورا حال نشرت اليابان صواريخ قرب حدودنا

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو، أن بلاده تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان، مؤكدا أنه سيتم الرد على الفور فى حال قيامها بنشر صواريخ بالقرب من الحدود الروسية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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