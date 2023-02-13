جدة - نرمين السيد - تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبنانى، برئاسة رئيس المجلس نبيه برى، اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بناء على دعوة وجهها برى للهيئة الأسبوع الماضي.





وتتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس نبيه بري، ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وأمينى السر آلان عون وهادى أبو الحسن، وثلاثة مفوضين هم ميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة. وينص النظام الداخلى لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر فى بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. يأتى ذلك فى وقت يشهد انقساما حادا بين الكتل النيابية حول صلاحية المجلس فى عقد جلسة تشريعية، إذ يدفع قطاع كبير من النواب - 46 نائبا على الأقل - بعدم دستورية انعقاد جلسات تشريعية فى ظل الفراغ الرئاسى نظرا لتحول المجلس وفقا لتفسير نص الدستور إلى هيئة ناخبة مهمتها الوحيدة انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسر فريق آخر نصوص الدستور على أن حظر التشريع مقترن بالجلسات المخصصة لانتخاب رئيس وليس لعموم الجلسات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة مكتب مجلس النواب اللبنانى تجتمع اليوم برئاسة برى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.