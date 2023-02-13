الرئيس الأوكرانى يشيد باستعادة أنظمة الكهرباء المتضررة من الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بالجهود المبذولة لاستعادة أنظمة توليد الكهرباء التى تضررت من الهجمات الروسية، لكنه نبّه السكان إلى أنه من السابق لأوانه "إعلان النصر"فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.





وقال "زيلينسكي"، إن موظفى الكهرباء أبلوا بلاءً حسنًا فيما يتعلق بإصلاح الأضرار التى سببتها ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية يوم الجمعة الماضي، لدرجة أن معظم الناس لم يواجهوا كثيرًا من الانقطاعات أمس واليوم، وفق "رويترز".

وأضاف الرئيس الأوكراني، فى خطابه المسائى المصور: "حقيقة أنه بعد هجمات صاروخية مكثفة هذا الأسبوع، يمكننا أن نتمتع بالكهرباء كما لو كنا فى أيام السلم.. هذا دليل على الكفاءة المهنية لموظفى الكهرباء لدينا".

ومضى يقول: "لكن علينا أن ندرك: هذا ليس نصرًا حاسمًا على جبهة الكهرباء. لسوء الحظ، ربما تشن روسيا هجمات (إرهابية) جديدة. وربما تُفرض قيود جديدة إذا زاد الدمار أو الاستهلاك".

وأوضح "زيلينسكي" أن انقطاعات الكهرباء المجدولة ستعود مرة أخرى عندما يبدأ أسبوع العمل الإثنين.