الطيران الإسرائيلى يشن غارات على غزة.. واستشهاد شاب فلسطينى بنابلس

جدة - نرمين السيد - أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأنقصفت طائرات إسرائيل الحربية قصفت فجر اليوم الإثنين، عدة مواقع فى قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأنقصفت طائرات إسرائيل الحربية قصفت فجر اليوم الإثنين، عدة مواقع فى قطاع غزة. واستشهد شاب فلسطينيى متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس.

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