العالم اليوم - إسرائيل تقصف مصنع صواريخ لحماس في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقصف مصنع صواريخ لحماس في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 05:18 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة أغارت خلال الليل على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة حماس وسط قطاع غزة الليلة.

وأضاف أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق صاروخ، السبت، اعترضته طائرات الدفاع الجوي، من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولفت المتحدث العسكري أن هذا الهجوم يشكل ضررا على قدرة حماس على تقوية وتسليح نفسها.

وحمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة محذرا من أنها ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل.