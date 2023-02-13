جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوى فوق بحيرة ميشيجان لفترة وجيزة بسبب أنشطة تخص وزارة الدفاع الأمريكية وتم إعادة فتحه مره أخرى.





وقالت الإدارة فى تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية لفترة وجيزة بعض الأجواء فوق بحيرة ميشيجان لإجراء أنشطة وزارة الدفاع". ونوهت الإدارة فى تصريحاتها أنه تم إعادة فتح المجال الجوى مرة أخرى، بعد إغلاقه. ويأتى إغلاق المجال الجوى لفترة وجيزة اليوم، بعد أن رصدت قيادة الدفاع الجوى فى أمريكا الشمالية (نوراد) "شذوذًا بالرادار"، فأرسلت طائرات مقاتلة للتحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكى تغلق المجال الجوى فوق بحيرة ميشيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.