البنتاجون: الجسم الطائر حلق بالقرب من مواقع عسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجسم المجهول الذى أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 اليوم الأحد فوق بحيرة هورون حلق على ما يبدو بالقرب من مواقع عسكرية حساسة، ولم يشكل فحسب خطرا على الطيران المدنى بل كان أيضا أداة محتملة للتجسس.





وأضافت الوزارة فى بيان "بناء على مساره الجوى والبيانات يمكننا أن نربط هذا الجسم بشكل منطقى بإشارة الرادار التى تم التقاطها فوق مونتانا والتى أوضحت أنه حلق بالقرب من مواقع عسكرية حساسة". وقالت "لم نقيمه على أنه يمثل خطرا عسكريا... لأى شيء على الأرض لكننا رأينا أنه يمثل خطرا على سلامة الطيران وتهديدا بسبب قدراته المحتملة للتجسس، سيعمل فريقنا الآن على انتشال الجسم فى محاولة لكشف المزيد بشأنه".

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