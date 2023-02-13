العالم اليوم - برشلونة يهزم فياريال ويعزز صدارته بفارق 11 نقطة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 فبراير 2023 01:24 صباحاً - سجل بيدري هدفا في الشوط الأول ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على فياريال في استاد لاسيراميكا معززا صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد وواصل المضي نحو لقبه الأول في المسابقة منذ 2019.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة مبكرة أمام الحارس بيبي رينا لكن حظه كان أفضل في التمرير حين تبادل الكرة بشكل رائع مع بيدري (20 عاما) الذي هز الشباك في الدقيقة 18.

وكان بإمكان ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني بعد ثماني دقائق لكن رينا أجهض الخطر.

وفي مباراة عكرت صفوها التدخلات العنيفة فقد فياريال جهود لاعب الوسط فرنسيس كوكلين الذي بدا أنه تعرض لإصابة قوية في الركبة بالدقيقة 35 وأشهر الحكم أليخاندرو هرنانديز هرنانديز ثماني بطاقات صفراء بالتساوي بين الفريقين خلال 90 دقيقة.

ورغم استحواذ أصحاب الضيافة على الكرة بنسبة أكبر كان الزائر القطالوني أخطر في الفرص واقترب ليفاندوفسكي ورافينيا من مضاعفة النتيجة.

وفي المحاولات الهجومية القليلة لفياريال اصطدم بقلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو الذي يمر بفترة رائعة ومنح الأمان لفريقه من خلال دقته في إبعاد الكرة والتدخلات في الشوط الثاني.

ونال ليفاندوفسكي فرصة أخيرة لكن رينا تألق مجددا ليحرم مهاجم بولندا من التسجيل، ولم تكف جهود الحارس لمنع برشلونة من حصد ثلاث نقاط.

وبهذا الانتصار رفع فريق المدرب تشابي هرنانديز رصيده إلى 56 نقطة من 21 مباراة في القمة بينما يحتل فياريال المركز الثامن ولديه 31 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ويستحوذ عليه أتليتيكو مدريد حاليا.