الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان جميعه غير شرعى وكل الإجراءات الأحادية مرفوضة

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الليلة، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على شرعنة 9 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية، مدان ومرفوض، وهو تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدى لمزيد من التوتر والتصعيد.





جاء ذلك ردا على تصويت حكومة الاحتلال، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية، وترخيص وحدات استيطانية فى مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية. وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية. وشدد أبو ردينة على أن "الاستيطان كله غير شرعى وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أمن أو استقرار فى المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".

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