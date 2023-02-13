عاجل.. الجيش الأمريكى يسقط جسما مجهولا فوق بحيرة هورون

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قررت فى وقت سابق اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوى فوق بحيرة ميشيجان لفترة وجيزة بسبب أنشطة تخص وزارة الدفاع الأمريكية وتم إعادة فتحه مره أخرى.

وقالت الإدارة فى تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية لفترة وجيزة بعض الأجواء فوق بحيرة ميشيجان لإجراء أنشطة وزارة الدفاع".

ونوهت الإدارة فى تصريحاتها أنه تم إعادة فتح المجال الجوى مرة أخرى، بعد إغلاقه.

ويأتى إغلاق المجال الجوى لفترة وجيزة اليوم، بعد أن رصدت قيادة الدفاع الجوى فى أمريكا الشمالية (نوراد) "شذوذًا بالرادار"، فأرسلت طائرات مقاتلة للتحقيق.