خالد عكاشة: علامة استفهام على علاقة لندن بشخصيات تنخرط فى أعمال إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال عكاشة، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، فى برنامج "ملف اليوم"، إن هناك العديد من علامات الاستفهام حوا العلاقة بين لندن وبعض الشخصيات التى تنخرط فى أعمال إرهابية.

وأضاف، أن هذه العلامات لها علاقة بالمحطات التاريخية، وأنه فى الداخل البريطانى سادت جدية فى مسألة تعقب الشخصيات المنخرطة فى الجماعات الإرهابية.

وتابع: "بدأ تشكيل بعض الكيانات التى ممكن أن تتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تعقب هؤلاء المتطرفين، ومحاولة وضع استراتيجيات وقائية".

وأردف: "أشهر الكيانات التى تشكلت هى الشبكة الوطنية لمكافحة الإرهاب البريطانية، والتى تتعاون مع وزارة الداخلية، وضمت فى صفوفها أشخاص لهم خلفيات أمنية وبعض المفكرين والكتاب، ورجال الدين، كى تقدم بعض الأفكار لوزارة الخارجية".