روسيا: القوات الأوكرانية تشن 3 هجمات على دونيتسك فى 12 دقيقة

جدة - نرمين السيد - قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار فى دونيتسك بشأن قضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا اليوم الأحد إن "القوات الأوكرانية نفذت ثلاث ضربات من أنظمة مدفعية من عيار الناتو على مدينة دونيتسك فى غضون 12 دقيقة على دونيتسك.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن المهمة التابعة للمركز فى دونيتسك أنه تم تنفيذ غارتين على منطقة كييفسكى فى دونيتسك وواحدة فى منطقة بتروفسكى من الساعة 8:18 إلى 8:30 مساء بتوقيت موسكو.. وجرى إطلاق تسع قذائف من عيار 155 ملم. وتابعت تاس أن القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك منذ صباح الأحد، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 12 هجوما مدفعيا.

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