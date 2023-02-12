السفير جمال رشدى لـ«الحياة اليوم»: ربع مليون فلسطينى يعانون مشاكل مختلفة

جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إنه لن يتحقق السلام العادل إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه كاملة، وذلك تعليقًا على مؤتمر القدس الذى تم عقده اليوم الأحد.





وأضاف "رشدى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج" الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المؤتمر لم يكن فقط تظاهرة سياسية أو مجرد كلمات أو بيانات، وإنما شهد جلسات على محور اقتصادى وتنموى ومحور قانونى. وأوضح: "هناك منظمات واتحادات عربية حضرت المؤتمر لها علاقة بصناديق سيادية وجهات تعمل فى الاستثمار والتنمية"، مشيرًا إلى أن هناك قضايا تم عرضها تتعلق بالوضع التعليمى بالقدس والصحة، وغيرهما من الملفات. ولفت المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن هناك ربع مليون فلسطينى يعانون مشاكل مختلفة، وتعزيز صمودهم ليس فقط بالسياسة، وإنما بدعم التعليم والصحة وغيرهما من الملفات.

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