السفير الفلسطينى لـ«الحياة اليوم»: بيان مؤتمر القدس جامع وشامل «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطينى فى القاهرة، إن مؤتمر القدس يكتسب أهمية خصوصية واستثنائية من حيث التوقيت، لأنه يعقد فى توقيت حرج وحساس جدًا بالنسبة للقدس وللفلسطينيين، ويكتسب أهمية أخرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى شرفا بحضورهما المؤتمر إلى جانب الرئيس محمود عباس.





وأضاف "دياب" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن البيان الصادر عن المؤتمر جامع وشامل، كما أنه كان هناك إجماع من القادة الحاضرين للمؤتمر الذين تحدثوا فى الجلسة الافتتاحية، بأن أى تلاعب فى المكانة التاريخية والقانونية للقدس سوف يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة كلها. وتابع: "القادة طالبوا بالحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم وحذروا من خطورة استمرارية الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبوا بضرورة وقت هذه الانتهاكات لتوفير مناخ مناسب لانطلاق عملية سياسية جادة". وأوضح السفير الفلسطينى فى القاهرة، أن المؤتمر طالب بتوفير حماية دولية عاجلة والعمل على تدويل قضية القدس، وأن تكون قضية القدس على رأس أجندة العمل المشترك فى هذه المرحلة السياسية.

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