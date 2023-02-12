رصد جسم طائر مجهول قبالة سواحل الصين
أفادت السلطات الصينية بأنه تم رصد جسم طائر مجهول فوق المياه بالقرب من مدينة ساحلية بشمال الصين بالقرب من بحر بوهاى، وذكرت صحيفة "سوث تشينا مورننج بوست" الصينية، اليوم /الأحد/، أن السلطات المحلية أعربت عن استعدادها لإسقاطه.
وأرسل مكتب التنمية البحرية في تشينجداو رسالة إلى قوارب الصيد مفادها أنه تم اكتشاف جسم طائر مجهول في المياه بالقرب من ريتشاو وأن السلطات تستعد لإسقاطه.
وذكرت الرسالة إن قوارب الصيد أمرت بأن تكون في حالة تأهب وأن "تتجنب المخاطر"، مضيفة "إذا سقط حطام حول قاربك، يرجى المساعدة في التقاط الصور كدليل".
ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي ينظم فيه جيش التحرير الشعبي تدريبات عسكرية لمدة أسبوع في مضيق بوهاي وهي المنطقة التي تربط بحر بوهاي بالجزء الشمالي من البحر الأصفر.
وبدأت التدريبات أمس السبت، وفقا لإخطار صادر عن سلطات السلامة البحرية في مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينج الشمالية.
كما يأتي بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة بإسقاط ما وصفته ببالون تجسس صيني فوق المحيط الأطلسي.
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