السعيد للقاهرة الإخبارية: آن أوان حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية ستظل وستبقى هى قضية العرب المركزية، ولا خلاف عليها بين الدول العربية والشعوب العربية، وهى قضية مركزية وستبقى كذلك ما دام هذا الصراع قائما، وما دامت هذه القضية دون حلول.

وتابع: هذه اللحظة الراهنة التى تعيشها القضية الفلسطينية هى لحظة مفصلية وفارقة فى تاريخ هذا الصراع، فى ظل محاولات إقصاء هذا الملف وإقصاء الاهتمام الدولى بالقضية الفلسطينية، وفى ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة لتغيير هوية المدن الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس الشريفة، ومحاولة إجهاض كل الحلول التاريخية التى طرحت لحل هذا الصراع، وفى مقدمتها مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وعلى المجتمع الدولى أن ينتبه إلى محاولات ما يسمى بإنهاء الصراع وليس حل الصراع.

واستطرد: الدول العربية بحاجة إلى تنسيق الجهود وحشد مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، واليوم رأينا مؤتمرا للجامعة العربية يتعلق بالقدس، وهو خطوة مهمة على طريق الدعم العربى والإسلامى لقضية القدس.