منسقة الأمم المتحدة بالقاهرة: نستفيد من قنوات الإذاعة المصرية فى رفع الوعى

جدة - نرمين السيد - أعربت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة فى مصر عن سعادتها بالاحتفال باليوم العالمى للإذاعة من مبنى ماسبيرو التاريخى، وهو أقدم هيئة إذاعية فى المنطقة العربية وإفريقيا، لافتة إلى أنه لعقود من الزمان، كان الراديو جزءًا من حياتنا اليومية، ويستمر فى التطور والتكيف مع مثل هذه الأوقات المتغيرة.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت "بانوفا" أن الإذاعة تلعب دورًا رئيسيًا فى سعينا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أزمة المناخ العالمية، كما يسمعها الكثيرون فى جميع أنحاء البلاد، فى جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى احتفالية المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" للدول العربية، باليوم العالمى للإذاعة بمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" بعنوان "88 عامًا من الإذاعة العامة فى مصر"، بحضور الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمى بالنيابة لمكتب اليونسكو الإقليمى للدول العربية للعلوم، وعدد من رؤساء إذاعة الشرق الأوسط السابقين.

وأضافت المنسقة الأممية فى مصر أن "الإذاعة مصدر رئيسى لإيصال الرسائل على جميع جبهات التنمية، ولا سيما تعليم الأفراد والمجتمعات والمجتمع وإدراكهم للتنمية المستدامة".

وبيّنت المسؤولة الأممية، أنهم يعتبرون الراديو إحدى قنوات الاتصال الرئيسية لزيادة الوعى وتعبئة الجمهور وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات موجهة نحو التغيير الإيجابى ومستقبل أكثر استدامة، مضيفة: "وتستفيد برامج الأمم المتحدة المتعددة فى مصر من قنوات الإذاعة المصرية للتواصل مع الجمهور، وإطلاق الحملات ونقل قصص الحياة إلى رسائل التنمية على نطاق واسع".

وقالت بانوفا: " الراديو هو صوت قوى للسلام فى عالمنا وتظل وسيلة فعالة وشعبية بشكل فريد لإعلام الناس، وهى أداة حيوية تصل إلى أولئك الذين تخلفوا عن ركب التنمية".