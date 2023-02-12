قانونى لـ القاهرة الإخبارية: القانون الدولى قادر على قمع الأفكار الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن القانون الدولى قادر على قمع الأفكار الإرهابية إلكترونيا، ويعطى كل الأدوات لملاحقة وتتبع ومحاكمة هؤلاء الذين يروجون للفكر الإرهابى، وتوجد وسائل عدة لذلك.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية مارينا المصرى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولى يتأقلم والمعاهدات تأتى عندما يشعر المجتمع الدولى أن هناك ثغرات يحتاج أن يكملها لأن الملاحقة يجب أن تكون مفهومة قانونيا من العالم بأكمله، وأن العدالة تطبق بشكل يرضى كل الضمير العالمى. وتابع: وذلك حتى لا يقلب الإرهابيون الوضع ويظهرون أنفسهم فى وضع الضحايا الملاحقين من جهات لا تؤمن بالقانون، ويجب معاملة الإرهابيين على أساس قانونى، ويجب احترام كل حقوقهم وهذه قوة القانون الدولى، ولكن الموضوع يجب أن ننظر إليه ليس من ناحية الردع فقط -وهو ضرورى- ولكن يجب أن ننظر إليه من ناحية اجتثاث تلك الأفكار من أصلها ثقافيا، وكيف يمكن أن نرسى ثقافة اجتماعية وثقافة يومية لدى الناس لكى يحترم الإنسان الآخر.

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