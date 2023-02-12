«الكشكى» لـ«إكسترا نيوز»: قمة اليوم أكدت على أن القضية الفلسطينية غير منسية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، إن مؤتمر القدس سيكون له تأثير قوى على الرأى العام الدولى، وأن كلمة الرئيس السيسى ركزت على ثقافة السلام، وذلك تعليقًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مؤتمر القدس.





وأضاف "الكشكى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القمة أكدت على التحرك نحو محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى على القضية الفلسطينية. وتابع رئيس تحرير الأهرام العربى: "قمة اليوم التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى محمود عباس أبومازن وعاهل الأردن عبدالله بن الحسين، تأكيد أن القضية الفلسطينية غير منسية"، مؤكدًا أن كلمات الرؤساء الثلاث كانت قوية وتحمل فى مضمونها رسائل بالغة الحسم والقوة.

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