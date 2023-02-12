عاجل.. إدارة الطيران الأمريكية: غلق المجال الجوى فوق بحيرة ميتشجان

جدة - نرمين السيد - ونقلت بعض وسائل الإعلام العالمية أن هيئة الطيران الأمريكية، قالت إن سلطات ولاية واشنطن أغلقت المجال الجوى لبحيرة ميشيجان، لأسباب تتصل بـ"الدفاع القومى".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت قبل أيام، رصد منطاد صينى انتهك أجواء الولايات المتحدة، قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وأسقط الجيش الأمريكى المنطاد الصينى دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسى قبالة السواحل الشرقية للبلاد، مشيرا إلى أن منطاد الاستطلاع الصينى كان هدفه التجسس واستهداف مراقبة المواقع الحيوية الأمريكية.

من جانبها، احتجت الصين على إسقاط الولايات المتحدة منطادها المدنى، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن "تحليق المنطاد فى المجال الجوى الأمريكى جاء لأسباب قاهرة، وأنه يستخدم للبحوث وبشكل رئيسى لأغراض الأرصاد الجوية".

كما أعربت عن رفضها استخدام واشنطن القوة فى مهاجمة المناطيد المدنية، وقالت إننا "نحتفظ بحق الرد على واشنطن حال ظهور حادث شبيه بالمنطاد".