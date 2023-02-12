جميل عفيفى لـ إكسترا نيوز: كلمة الرئيس تؤكد على موقف مصر نحو دعم فلسطين

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جميل عفيفى، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر القدس تؤكد موقف مصر الثابت نحو دعم القضية الفلسطينية، وذلك تعليقًا على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر دعم وحماية القدس، فى جامعة الدول العربية.





وأضاف "عفيفى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى ياسر عبدالستار، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى أكد مجددًا موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية ورفض وإدانة أى إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس. وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن هناك مبادرة عربية نوه إليها الرئيس السيسى، اليوم إذا كانت ترغب إسرائيل فى أن تندمج مع الدول العربية فعليها حل القضية الفلسطينية والعمل على حل الدولتين.

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