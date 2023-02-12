عاجل.. فوز وزير الخارجية القبرصى السابق بالانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وكانت النتائج الرسمية، قد أظهرت بأن وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس فاز فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة فى قبرص اليوم الأحد.
وبعد انتهاء عمليات الفرز، حصل كريستودوليدس على 51.9 بالمئة من الأصوات، فى حين حصل منافسه أندرياس مافرويانيس على 48.1 بالمئة.
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