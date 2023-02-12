جدة - نرمين السيد - عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسى والقانونى والتنموى، فى مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التى تستهدف المدينة وأهلها.





وعقد مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار "صمود وتنمية" فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأحد 12/2/2023، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عبّاس رئيس دولة فلسطين. وشارك بالحضور وفود رفيعة المستوى عن قادة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وممثلين رفيعى المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى وحركة عدم الانحياز، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأزهر الشريف ومجموعة من رجال الدين والنواب والوكالات والصناديق والاتحادات والشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأهلية ورجال وسيدات الأعمال. وينشر "دوت الخليج" نص البيان الختامى لمؤتمر "القدس.. صمود وتنمية" والذى جاء كالتالى:

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