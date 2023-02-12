كاتب صحفى يتحدث لـ«إكسترا نيوز» عن أهم نقاط مؤتمر القدس «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية مصطفى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أهمية المؤتمر تنبع من التغيرات التى يشهدها الداخل الفلسطينى، وتحديدًا فى القدس الشريف، وأيضًا المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية.
وأضاف، أنه كان لا بد من التأكيد وبوضوح من الدولة الرائدة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وهى مصر، والدولة التى تتولى الوصاية على القدس وهى المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الطرف الفلسطينى، على حسم الأمور بأنه لا وجود لتغييرات من الموقف تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "نرى التغييرات الحادة التى تطرأ على إسرائيل، وحالة الاستقطاب الحاد بين معسكرين دينى عنصرى فى السلطة، والجناح الآخر المناهض له".
وأردف: "أن هذا الاستقطاب يشبه بالضبط الاستقطاب الحادث فى الولايات المتحدة الأمريكية، بين الحزبين الديموقراطى والجمهورى".
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