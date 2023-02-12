زلزال جديد يضرب إقليم بابوا الإندونيسى

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الأمريكى للمسح الجيولوجى أن شدة هذا الزلزال بلغت 4.5 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع بالقرب من الساحل الشمالى لإقليم بابوا الإندونيسى.

وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال عند دائرة عرض 1.594 درجة وخط طول 134.193 درجة، وعلى عمق 44.1 كيلومترا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع إصابات من جراء هذا الزلزال.

وأشارت صحيفة " جاكرتا بوست " الإندونيسية إلى أن إقليم " بابوا " كان قد تعرض لزلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر يوم الخميس الماضى، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر إنهيار أحد المقاهى وسقوطه فى مياه البحر من جراء قوة ذلك الزلزال الذى أثار حالة من الرعب بين السكان.