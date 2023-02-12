هند الضاوى لـ إكسترا نيوز: الدول العربية تولى القضية الفلسطينية أولوية كبرى

جدة - نرمين السيد - وقالت "الضاوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى ياسر عبدالستار، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه بالرغم من التحديات العالمية والتى تواجهها المنطقة العربية، فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدول العربية على رأسها مصر بالقضية الفلسطينية.
وأضافت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بحقوق الفلسطينيين، من خلال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو.
وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما يقول منذ وصوله إلى الحكم حتى الآن، أن القضية الفلسطينية هى الأولى فى سياسات مصر الخارجية، من أجل استرداد حقوق الفلسطينين، ودعمهم فى ظل التحديات الكبيرة التى فرضت عليهم فى الفترة الأخيرة.
وأشارت الكاتبة المتخصصة فى الشئون العربية، إلى أن النقطة الأساسية التى تم تناولها اليوم فى مؤتمر القدس، هى حماية المقدسات، وحماية الوضع القائم، وعدم تهويد القدس، وعدم ممارسة العنف على الفلسطنيين فى الأحياء القديمة.
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