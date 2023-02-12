نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر البداد كابيتال تمد يد العون لاغاثة السوريين المتضررين من الزلزال .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 08:09 مساءً - دوت الخليج :- اعلنت البداد كابيتال عن تسليم مساعدات ومعونات انسانية وطبية بقيمة 4 مليون و 200 الف درهم يتم تسليمها بالتعاون مع مؤسسة احمد الفلاسي للمبادرات الانسانية للهلال الاحمر الاماراتي لدعم الاشقاء المتضررين السوريين .

وتشمل المعونات اسرة طبية وملاجئ وخيام ومفروشات واغطية .

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال زايد البداد ان الواجب الانساني يحتم على الجميع مساعدة المتضررين واضاف :" نقف مع الاشقاء في سوريا في هذه الاوقات الصعبة ولن نتوانى في مد يد العون لهم ومساعدتهم .

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.