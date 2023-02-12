ألمانيا: مطالبات بالاعتدال في مراعاة حماية الطبيعة في إجراءات تراخيص المشروعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 07:27 مساءً - طالب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر ادريان، بمزيد من الاعتدال فيما يتعلق بمسألة حماية الطبيعة وتسريع وتيرة إصدار التراخيص لمشاريع البناء.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، شكا ادريان من زيادة الترف الإجرائي في ألمانيا وكثرة أعباء عمليات إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بحماية النباتات والحيوانات وحدها تستغرق سنوات أحيانا.

وتحدث ادريان، عن إنفاق ملايين عديدة من اليورو في ألمانيا كل عام؛ من أجل إعادة توطين طيور نادرة، وبناء أسوار حامية على طرق سريعة لحماية سحليات، وقال إن هناك مشروعات يجرى إلغاؤها أو إعادة التخطيط لها بتكلفة باهظة؛ لأن أرض البناء المعنية يمكن أن تكون في الوقت الراهن منطقة تعشيش لطيور طيهوج البندق.

وأوضح ادريان، أن الأمر هنا يتعلق أيضا بالحفاظ على وظائف، لافتا إلى أن هناك منذ عام 2022 اتجاهات كبيرة للهجرة ولاسيما في القطاعات ذات المتطلبات العالية من الطاقة.