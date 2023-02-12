القاهرة الإخبارية.. وزير خارجية فلسطين: نحتاج لدعم عربى ضد نظام استعمارى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مؤتمر صحفى لدعم القدس نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيخرج أيضا بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعى فلسطين فى آليات العدالة الدولية، لأن فلسطين بحاجة للدعم العربى فى إطارها القانونى. وتابع، أن معركة فلسطين ليست فقط معركة وجود وصمود على أرض دولة فلسطين، وإنما معركة المسار السياسى الدبلوماسى القانونى، والتى تخوضها فلسطين بكل بسالة. وأردف: "حققنا إنجاز مهم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اعتمدت قرارا بطلب من محكمة العدل الدولية، حول طبيعا النظام التى وضعته إسرائيل فى أرض فلسطين المحتلة". واستكمل: "كيف يمكن تفسير هذا النظام، وهل ذلك الاحتلال هو احتلال قانونى، بعد مرور 55 عام، وما طبيعة النظام الذى وضع، هل هو احتلالى فقط أم هو نظام إحلالى استعمارى".

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