العالم اليوم - محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي يبحثان العلاقات الثنائية

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي يبحثان العلاقات الثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 07:20 مساءً - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري الأحاديث حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.