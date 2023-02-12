القاهرة الإخبارية.. تحقيقات فساد البرلمان الأوروبى ترجح وجود شبكة إجرامية

جدة - نرمين السيد - وجه الادعاء العام البلجيكى اتهامًا بالفساد للنائب فى برلمان الاتحاد الأوروبى، مارك تارابيلا، فيما يتعلق بفضيحة الحصول على رشاوى مقابل استغلال النفوذ التى هزت أركان البرلمان.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تم إلقاء القبض على "تارابيلا" وهو سياسى اشتراكى بلجيكى، الجمعة الماضى، ونقلت "لو سوار" عن مدعين اتحاديين قولهم، أمس السبت، إنه متهم بالفساد وغسل أموال وعضوية منظمة إجرامية.

وقال ماكسيم تولر، محامى تارابيلا، إن موكله نفى خلال استجواب السلطات البلجيكية له ارتكاب أى مخالفات.

وتفجرت فضيحة الفساد فى البرلمان الأوروبى، بديسمبر الماضى، عندما اتهمت السلطات أربعة أشخاص متصلين بالبرلمان الأوروبى ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل على خلفية مزاعم بتلقى أموال وهدايا من جهات خارجية للتأثير على صنع القرار فى المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وتتزامن التطورات الأخيرة مع توقعات مصادر دبلوماسية أوروبية بأن تجر فضيحة الفساد فى المؤسسة التشريعية الأوروبية، المزيد من المتورطين، مرجحين أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت ربما لم يكن يتوقعها أحد، فى إشارة إلى وجود شبكة واسعة ومعقدة متورطة فى فضيحة الفساد التى أصابت قادة الاتحاد الأوروبى بالصدمة.

وتختبر هذه القضية قدرة المؤسسات الأوروبية على منع تسلل المال الأجنبى إليها، كما وضعت مصداقية الاتحاد الأوروبى ومؤسساته على المحك بينما يقاوم نفوذ لوبيات بعضها معلوم وبعضها الآخر نجح فى السنوات الأخيرة فى التسلل إليها.