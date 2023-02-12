خبير اقتصادى: ردة الفعل الأوروبية على الأزمة الروسية أضرت بالنظام العالمى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد يسلم الفلالى خبير اقتصادى، إن العالم دخل مرحلة جديدة، بدأت قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنّ سرعة حدة التغير زادت مع الحرب، وبخاصة فى أسواق معينة، مثل سوق الطاقة، والنظام التجارى العالى، مشددًا على أن الحرب فى حد ذاتها نفسها لم تؤثر على الاقتصاد العالمى والتكتلات العالمية، ولكن ما أثر على ذلك هو ردة الفعل الأوروبية التى أخذت البنية التحتية العالمية كسلاح فى مواجهة روسيا.





وأضاف يسلم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رشا عماد، أنّ الأرقام جميعها تشير إلى أنّ التضخم يتناقص إذا واصلت الأمور وتيرة ما هى عليه الآن، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بـ2.9%، وتجدر الإشارة إلى أنه رقم ضئيل، لأن متوسط النمو خلال العشرين سنة الماضية 3.8%. وتابع الخبير الاقتصادى: "إذا أخذنا أيضا، اعتبار نمو السكان فى العالم نجد أن أى نمو اقتصادى أقل من النمو السكانى العالمى يؤدى إلى زيادة الفقر والمشكلات، كما أن التكتلات العالمية ستؤثر على انسيابية التجارة العالمية، وهو ما ينسحب على مستوى معيشة المواطنين". وأكد: "هناك اتحاد تبحث عنه البرازيل والأرجنتين، أظن أنهما سيدشنان عملة موحدة أو أن هذا الاتحاد سيتم من الأساس"، مشيرًا إلى أنّ بحث أوروبا عن بدائل غير روسيا سيؤثر على النمو الاقتصادى العالمى، وسيكون النمو أقل من المعتاد عالميا.

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