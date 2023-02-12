العالم اليوم - امرأة تغرّم جيرانها بآلاف الدولارات.. والسبب مواقف السيارات

انتم الان تتابعون خبر امرأة تغرّم جيرانها بآلاف الدولارات.. والسبب مواقف السيارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 06:22 مساءً - يعد العثور على موقف لركن السيارة مهمة صعبة في عدد من المدن الكبيرة، فكيف إذا كان أحد الجيران يحجز 9 مواقف خاصة بمركبات قاطني مبنى شيّد بطريقة غير قانونية.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "قصة انتقام" سيدة بريطانية من جارتها التي حجزت 9 مواقف خاصة بها، الأمر الذي جعلها تعاني لإيجاد مكان شاغر لركن سيارتها.

ونقلت الصحيفة عن السيدة التي لم تفصح عن اسمها أو مكان وقوع الحادثة قولها: "جيراني لديهم 9 سيارات يقف معظمها باستمرار في مواقف الشارع، وعدد منها لا يتحرك نهائيا طيلة أيام الأسبوع، رغم أن القوانين الخاصة بمنطقتنا تمنع وقوف السيارة في ذات الموقف لأكثر من 48 ساعة".

وأضافت السيدة: "لاحظت أن جيراني يقومون ببناء وحدة سكنية ملحقة بالجزء الخلفي من منزلهم، وهو ما أثار شكوكي".

وتابعت: "تقدمت بشكوى للبلدية بشأن المبنى الذي اعتقدت أنه بني بطريقة مخالفة، واحتمال سكن مخالفين لقوانين البلاد فيه، أو مستأجرين يخفون أمرا ما".

وأوضحت أن مفتشين استجابوا لشكواها، واكتشفوا بناء مخالفا يقطنه مستأجرون، الأمر الذي جعلهم يحررون مخالفة كبيرة قيمتها 90 ألف إسترليني (ما يعادل 100 ألف دولار تقريبا).

واختتمت السيدة حديثها قائلة: "انتهت المشكلة التي كلفت جيراني الكثير من الأموال".