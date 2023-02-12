العالم اليوم - أسواق الخليج ترتفع ببداية الأسبوع.. وبورصة مصر باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج ترتفع ببداية الأسبوع.. وبورصة مصر باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 06:22 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الأحد، مدعومة بزيادة أسعار النفط يوم الجمعة وسعي روسيا لخفض إنتاج الخام الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار النفط، الداعم الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من اثنين بالمئة، مع ارتفاع خام برنت 1.89 دولار إلى 86.39 دولار للبرميل.

وتخطط روسيا لخفض إنتاجها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا في مارس، أو نحو خمسة بالمئة من إجمالي إنتاجها.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والمستهلكين والعقارات.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنسبة 0.2 بالمئة، وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.3 بالمئة.

وقفز سهم البنك السعودي البريطاني اثنين بالمئة بعد أن أعلن، الخميس، عن زيادة 52 بالمئة في صافي أرباحه السنوية.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر بنسبة 1.9 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات مدفوعة بخطط الحكومة لبيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة خلال العام المقبل.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 4.7 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات 2.9 بالمئة.

وتراجع سهم شركة مصر للأسمدة 3.7 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الإسلامي 4.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر البحريني بنسبة 0.1 بالمئة، بينما انخفض المؤشر العماني بنسبة 0.2 بالمئة.