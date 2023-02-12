باحث لـ القاهرة الإخبارية: خطاب بايدن جاء مرتبكا ومتناقضا وأثار بلبلة

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الله، خلال مداخلته عبر تطبيق "سكايب"، فى برنامج "عين على أمريكا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان خطابا مربكا ومرتبكا، لأنه أثار نوعا من التناقضات.

وأضاف: "لا ننسى أنه الخطاب الثانى له، وأنه استخدم مرتين مسألة النفط ولم تكن مدونة فى خطابه، وأنه تحدث عن الانقسام، وحاول يبدى نوعا من درء الخطر والفرقة بين غرفتى الكونجرس".

واستطرد: "لكنه فشل فى أثناء هذا الخطاب بدرجات متفاوتة، وأثار بلبلة وسط شركات النفط ودول الخليح، والجمهوريين الذى يريد أن يصلح فى ما بينهم".