ستولتنبرج يرفض تمديد ولايته إلى ما بعد أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت ناطقة باسم حلف شمال الأطلسى "الناتو" أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الذى يشغل هذا المنصب منذ عام 2014، لا يرغب فى تمديد جديد لولايته بعد انتهائها فى شهر أكتوبر المقبل.





وأورد راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. وكان يفترض أن يغادر ستولتنبرج (63 عاما) منصبه فى شهر أكتوبر من السنة نفسها لتولى رئاسة البنك المركزى النرويجى، لكن قادة دول الحلف قرروا فى شهر مارس عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.

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