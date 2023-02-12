العالم اليوم - صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على حصة في "تبريد السعودية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 05:22 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30 بالمئة من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية "تبريد السعودية".

وتعمل "تبريد السعودية" حالياً في تنفيذ وإدارة مشاريع لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779,000 طن، كما تتعاون مع كبرى الشركات في السعودية، من ضمنها شركة "أرامكو".

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يزيد الحميّد، إن الاستحواذ الجديد على النسبة في شركة تبريد السعودية يدعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد السعودية"، محمد أبونيان: "سيعزز انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في الشركة من مكانتها"، مشيرًا إلى أن كون الشركة جزءًا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة سيسهم في أدائها المالي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70بالمئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

وتشمل استثمارات الصندوق المتعددة في قطاع الطاقة المتجددة شركة "أكواباور" ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية، وغيرها.