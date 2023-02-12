العالم اليوم - تحقيقات ما بعد الزلزال.. اعتقالات وتعهد بالمحاسبة في تركيا

انتم الان تتابعون خبر تحقيقات ما بعد الزلزال.. اعتقالات وتعهد بالمحاسبة في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 05:22 مساءً - تعهدت تركيا، الأحد، بإجراء تحقيق مستفيض مع أي شخص يُشتبه بمسؤوليته عن انهيار المباني في الزلازل المدمرة التي وقعت قبل أسبوع تقريبا كما أمرت بالفعل باحتجاز 113 من المشتبه بهم.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الليلة الماضية إن السلطات حددت هوية 131 مشتبها بهم حتى الآن باعتبارهم مسؤولين عن انهيار بعض آلاف المباني التي سويت بالأرض في الأقاليم العشرة المتضررة من الزلازل التي وقعت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين.

وقال أوقطاي للصحفيين بمركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "صدرت أوامر باعتقال 113 منهم".

وأضاف: "سنتابع هذا الأمر بدقة إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة خاصة بالنسبة للمباني التي لحقت بها أضرار جسيمة والمباني التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى".

وقال أوقطاي إن وزارة العدل أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالأقاليم المتضررة للتحري بشأن حالات الوفيات والإصابات.

وقال وزير البيئة مراد قوروم إن عدد المباني التي انهارت أو تضررت بشدة بسبب الزلزال يبلغ 24921 مبنى وذلك استنادا إلى تقييم أكثر من 170 ألف مبنى.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط أنقاض الزلزال بعد 6 أيام من الكارثة التي ألحقت الدمار بأجزاء من سوريا وتركيا.

وتجاوز عدد القتلى 28 ألفا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية حتى اللحظة، وسط دمار هائل والكثير من الأضرار البشرية والمادية.