«القاهرة الإخبارية» ترصد مواجهات حادة بين الشرطة والمتظاهرين فى فرنسا

وأضاف خالد شقير، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامى حسانى بشير، اليوم الأحد، أن 10 آلاف جندى وشرطى كانوا هم من يقومون بالإشراف على هذه التظاهرات، منهم 4 آلاف فى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أنه بصرف النظر عن الأحداث التى حدثت فى العاصمة الفرنسية والتراشق وعمليات الكر والفر ما بين قوات الشرطة وعشرات من المتظاهرين، إلا أنه جرى توقيف 10 أفراد من المشاغبين من قبل الشرطة الفرنسية.
وتابع، أن أحد أفراد الشرطة الفرنسية تعرض للإصابة فى عينه وجرى نقله مباشرة إلى المستشفى، وبالتأكيد، فإن هناك العديد من المدن الفرنسية، مثل ليل وليون ومارسيليا وتولوز وغيرها، لم تشهد أى أحداث عنف، وكانت الاعتراضات تارة بالموسيقى، وتارة أخرى بالصيحات التى تستهجن عدم تفهم الرئيس ماكرون والحكومة لمطالبهم.
وشدد مراسل "القاهرة الإخبارية"، على أن فرنسيين يصفون الحكومة الفرنسية بالصماء التى لا تستمع إلى الشارع الفرنسى، ليس فقط من المتظاهرين، ولكن من خلال المعارضين، سواء حزب اليمين أو المتطرف أو التجمع الوطنى أو حزب فرنسا الأبية أو الحزب الشيوعى الفرنسى.
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