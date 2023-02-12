المالكى: مؤتمر القدس يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المالكى خلال مؤتمر صحفى بالجامعة العربية، أن مؤتمر دعم القدس تميز بحضور رفيع لقادة مصر والأردن وفلسطين، مشيرا إلى أن المؤتمر دعا لحماية القدس بما تمثله من أهمية للسلام.

وأكد المالكى، أن جلسات المؤتمر تسلط الضوء على تفاصيل حياة المقدسيين، معربا عن أمله فى تنفيذ حزمة مشروعات لدعم صمودهم.

وأوضح المالكى، أنه تم تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم دولة فلسطين، مؤكدا أنه سيتم رفع نتائج اللجنة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.

واختتم المالكى حديثه، بأن فلسطين بحاجة إلى كل الدعم العربى سياسيا وقانونيا، قائلا "نريد أن تبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وانطلق اليوم الأحد، مؤتمر دعم القدس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وملك الأردن عبدالله الثانى، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكرى، وزير الخارجية.