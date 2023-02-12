العالم اليوم - "نهاية قريبة".. جهود إنقاذ عالقي الزلزال تصل المنعطف الحاسم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 فبراير 2023 04:20 مساءً - بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس "ريختر"، حذر مسؤول في جمعية AKUT للبحث والإنقاذ، من تراجع فرص العثور على ناجين في تركيا وسوريا بعد الهزة التي ضربت البلدين، الإثنين الماضي.
وقال بيليت تسديمير ضابط الاتصال مع الأمم المتحدة بجمعية AKUT للبحث والإنقاذ في مقابلة مع "سي إن إن" يوم السبت، إن إمكانية العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.
وتأتي تعليقات تسديمير في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ جهودهم لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين وسط الدمار، وإخراجهم بأمان.
ونقل موقع "أكسيوس" تصريحات تسديمير لـ"سي إن إن" والتي قال فيها إن "حجم الدمار الهائل ومدى انتشاره، غير مسبوق مقارنة بما رأيناه من كوارث في تركيا".
وأشار إلى أن جهود الإنقاذ "العملاقة"، تجري على قدم وساق في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.
واختتم حديثه قائلا: "نقترب من نهاية عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى أن احتمال العثور على ناجين تحت الأنقاض في درجات حرارة أقل من درجة التجمد أصبح أقل".
تحذير أممي
حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".
وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.
وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، مضيفا: "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".
وأفاد غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر بأنه "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".
استمرار عمليات الإنقاذ
- تواصل عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس.
- شرّد الزلزال ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها.
- حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 780 شخصا بحاجة عاجلة إلى وجبات طعام في البلدين.
- أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.
- تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال.
- في سوريا حيث النظام الصحي متداع من جراء حرب بدأت في العام 2011، تعرّضت 20 منشأة صحية على الأقل في شمال غرب البلاد، بينها 4 مستشفيات، لأضرار.
- منظمة الصحة العالمية نقلت جوا 37 طنا متريا من إمدادات معالجة الصدمات والجراحات الطارئة إلى تركيا الخميس، وأوصلت 35 طنا متريا إلى سوريا، الجمعة.
- هذه الإمدادات المنقذة للحياة ستستخدم لمعالجة 100 ألف شخص بالإضافة إلى إجراء 120 ألف عملية جراحية طارئة في كلا البلدين.
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